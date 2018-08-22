روسيا.. خطوة ذكية لمواجهة العقوبات الأمريكية

زادت روسيا في الآونة الأخيرة من وتيرة شرائها الذهب، ففي يونيو الماضي وحده ضافت إلى احتياطاتها 26.1 طن من المعدن النفيس، وهو أعلى معدل شهري تسجله خلال العام الجاري.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات صندوق النقد الدولي، أن المركزي الروسي اشترى 26.1 طن خلال الشهر الماضي ليصل إجمالي احتياطي روسيا من الذهب إلى 2170 طنا.

ووفقا لموقع المركزي الروسي فإن قيمة احتياطات الذهب الروسية قد بلغت مطلع أغسطس 77.4 مليار دولار ضمن احتياطات روسيا الدولية، التي بلغت في اليوم المذكور 458 مليار دولار.

وتترافق زيادة احتياطات الذهب في روسيا مع تخلي موسكو عن سندات وأذون الخزانة الأمريكية، ففي أبريل ومايو تخلت روسيا عن زهاء 80% من سنداتها وسط تكهنات بأنها بدأت بالتخلي عن الأصول الأمريكية لحماية نفسها من مخاطر العقوبات.

واعتبر النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، ديمتري تولين، أن الذهب هو "ضمان بنسبة 100% من المخاطر الجيوسياسية".

إقرأ المزيد

من جهته، لمس جيم ريكاردز مؤلف كتاب "حروب العملات" الشهير في توجه روسيا نحو شراء الذهب "خطوة ذكية للغاية من بوتين".

وكتب أن "الروس يواجهون حربا مالية، ولذلك فهم يخرجون دولاراتهم من الولايات المتحدة ويستثمرون أموالهم في الذهب، وهذا يحميهم من تجميد الولايات المتحدة لدولاراتهم".

بدوره قال الشريك في "SP Angel" للاستثمار، جون ماير، إن "الأمريكيين يستخدمون الدولار كسلاح، لذلك من الطبيعي أن يقوم الروس بتنويع احتياطياتهم الأجنبية.. الذهب هو الاستثمار المثالي إذا لم تكن تريد التعامل بالدولار".

المصدر: "بلومبرغ"