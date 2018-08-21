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بورصة موسكو ترتفع مع صعود النفط

مال وأعمال

بورصة موسكو ترتفع مع صعود النفط
Reuters
بورصة موسكو ترتفع مع صعود النفط
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ارتفعت مؤشرات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط وتوقعات بأن المحادثات التجارية المزمعة بين واشنطن وبكين ستساهم في حل الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهى مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS التعاملات على ارتفاع نسبته 0.64% عند 1072 نقطة، فيما أغلق مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX عند 2291 نقطة بارتفاع نسبته 0.85%.

وجاء الارتفاع بعد صعود أسعار النفط في الأسواق، وسط توقعات أن تشهد أسواق الوقود الأمريكية شحا في المعروض، في حين من المنتظر أن تؤدي العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران إلى تقليص إمدادات الأسواق العالمية.

المصدر: "إنترفاكس"

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