خبير اقتصادي يطمئن روسيا على اقتصادها

أفاد رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية، أليكسي كودرين، بأن مدخرات صندوق الرفاه الوطني الروسي تكفي لتجاوز أي أزمة، على غرار ما حدث في 2008 – 2009 .

وقال كودرين، الذي شغل منصب وزير المالية سابقا، خلال جلسة للبرلمان الروسي اليوم الاثنين، إن روسيا أنفقت معظم احتياطيات الصندوق الاحتياطي خلال الأزمة، التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008 – 2009.

وأسست روسيا خلال فترة ازدهار أسعار النفط صندوقين هما "صندوق الرفاه الوطني" و"الصندوق الاحتياطي" ليكونا سندا للبلاد خلال فترات الأزمات.

وبلغت احتياطيات "صندوق الرفاه الوطني" مطلع الشهر الجاري 4.844 تريليون روبل ما يعادل 77.164 مليار دولار، وتخطط روسيا خلال العام الجاري لتعزيز احتياطيات الصندوق بنحو 2.2 تريليون روبل.

يذكر أن الأموال المتراكمة في الصندوقين هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت قيمتها بتاريخ 1 أغسطس 458.032 مليار دولار، منها 77.411 مليار دولار هي احتياطيات الذهب.

المصدر: "نوفوستي"