ترامب يدفع بالدولار من شاهق

انخفض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء، بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

وقال ترامب إنه "غير سعيد بزيادة رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول أسعار الفائدة"، مضيفا أن البنك يجب أن يفعل المزيد لمساعدته في دعم الاقتصاد.

ونادرا ما يوجه رؤساء الولايات المتحدة الانتقاد لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي تعد استقلاليته مهمة للاستقرار الاقتصادي، لكن ترامب منح أولوية لخفض العجز التجاري الأمريكي، فيما الجمع بين زيادة أسعار الفائدة وارتفاع الدولار يشكل خطرا على نمو الصادرات.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى بنسبة 0.3% إلى 95.596 نقطة بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس 95.440 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من أغسطس.

المصدر: "رويترز"