سوريا.. حقيقة إصدار ورقة نقدية جديدة

نفى حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، نية المركزي طباعة أو طرح أية عملة نقدية ورقية من فئة الخمسين ليرة سورية في الأسواق.

وقال درغام في تصريح لصحيفة "الوطن أون لاين" إن "ما يشاع وما يطرح حول الموضوع لا صحة له على الإطلاق، أي أنها صورة مفبركة، وأن أي جديد في هذا المجال يعلنه المركزي ويحضر له رسميا عبر موقعه الرسمي".

وأكد درغام أن هناك خيارات تدرس لدى المركزي وتبصر النور حتى نهاية العام الحالي كحل للعملة الورقية التالفة، ومن ضمن هذه الخيارات طرح الخمسين ليرة "المعدنية" كأحد الحلول.

وكانت صفحات على مواقع التواصل تداولت صورة عملة ورقية من فئة الخمسين ليرة قالت إنها ورقة نقدية جديدة، إلا أن درغام أكد أن الصورة مزورة جملة وتفصيلا.

المصدر: "الوطن أون لاين"