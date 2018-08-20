الولايات المتحدة تستحوذ على صادرات السجاد الإيراني

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة للسجاد اليدوي الإيراني، وذلك رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأعلن المركزي الوطني للسجاد الإيراني أن قيمة صادرات السجاد اليدوي الإيراني للسوق الأمريكية بلغت خلال الفترة ما بين 21 مارس وحتى 22 يوليو هذا العام، نحو 38 مليون دولار.

وأشار المركزي إلى أن صادرات إيران لدول العالم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 19.83 ألف طن بقيمة 100 مليون دولار.

وأوضح المركزي أن السوق الأمريكية تستحوذ على 27.9% من إجمالي صادرات السجاد الايراني، تليها ألمانيا بنسبة 13.6%، ومن ثم لبنان بنسبة 7.1%.

المصدر: "فارس"