59 مليارديرا صينيا يتوجهون إلى تركيا للاستثمار

أفادت مصادر إعلامية تركية، بأن 59 رجل أعمال صيني وعلى رأسهم الملياردير الصيني "جاك ما" يتجهون نحو تركيا لإقامة شراكات والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

ويعتزم رجال الأعمال الصينيون والتي تتراوح ثرواتهم بين 15 و30 مليار، وفقا لوسائل إعلام تركية، لقاء مسؤولين كبار ورجال أعمال أتراك لبحث إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في القطاعين العام والخاص، في خطوة لتمتين العلاقات التجارية بين البلدين، الأمر الذي تحتاجه تركيا لدعم تراجع قيمة عملتها المحلية جراء العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد أعلن في وقت سابق أن تركيا تعتزم في الأشهر المقبلة، البدء بمشروع بناء محطة الطاقة النووية الثالثة بالتعاون مع الصين.

ومن المتوقع أن تشارك نحو 40 شركة تركية، في معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يُعقد في مدينة شنغهاي الصينية ما بين 5 و10 نوفمبر المقبل، ويتوقع أن يجذب نحو 150 ألف مشتر من أكثر من 100 دولة ومنطقة.

ويشار إلى أن الملياردير الصيني "جاك ما" (54 عاما) يمتلك مجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة الإنترنت وأول رجل أعمال صيني آسيوي ظهر على غلاف مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقا لمجموعة علي بابا التي أنشأها والتي تملك كذلك الموقع التجاري علي إكسبريس.

المصدر: وسائل إعلام تركية