مصر تعلن استخدام الغاز الإسرائيلي في السوق المحلية

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر ستستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد من قبل شركات خاصة في السوق المحلية.

وأكد الملا في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية، إن ذلك الغاز سيغطي حاجة مصر ويحل أزمات كثيرة، مضيفا أن هذا الأمر سيحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة والذي يتمثل في التجارة، بالإضافة إلى أنه يجعلها دولة مصدرة ومستوردة للغاز وكافة المنتجات البترولية.

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وأشار إلى أنه سيتم استخدام الغاز في المخزون الاستراتيجي لوقت الأزمات، ويجعل البلاد مركزا إقليميا للتجارة عبر الشحن والتخزين والتسويق والتوزيع، خاصة أن مصر لديها خطوط أنابيب غاز كان يتم عبرها تصديره لإسرائيل قبل الثورة.

وأوضح الوزير أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي في أكتوبر المقبل حيث ستحقق الاكتفاء الذاتي على أن تبدأ تصدير الفائض من يناير 2019.

وكانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة قد وقعت في فبراير اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها "هدف" أحرزته بلاده التي تسعى كي تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

المصدر: رويترز + الوطن