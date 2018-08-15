واشنطن تعاقب البنك الملكي ببريطانيا بجريرة أزمة 2008 المالية

أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن مصرف "رويال بنك أوف اسكتلندا" وافق على دفع مبلغ قدره 4.9 مليار دولار، وذلك كتسوية لمخالفات تعود إلى أزمة الرهن العقاري في أمريكا عام 2008.

وذكر بيان صدر عن الوزارة ، أمس الثلاثاء، أن "رويال بنك أوف اسكتلندا" قد "ضلل المستثمرين في الاكتتاب وإصدار الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية بين عامي 2005 و2008".

وأضاف البيان، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، أن إجراءات "رويال بنك أوف اسكتلندا" كبدت المستثمرين خسائر جسيمة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر سهم مصرف "رويال بنك أوف اسكتلندا" في بورصة لندن بحلول الساعة 13:52 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.74%، إلى 240.4 جنيه استرليني، وفقا لما أظهرته بيانات وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات