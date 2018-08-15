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النفط يتراجع مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

مال وأعمال

النفط يتراجع مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية
Reuters
النفط يتراجع مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية
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 تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية وزيادة مخزونات الخام الأمريكية، بالرغم من أن العقوبات الأمريكية على طهران تنذر بتقليص إمدادات الخام الإيرانية.

وبحلول الساعة 8:30  بتوقيت غرينتش، سجلت عقود مزيج "برنت" العالمي انخفاضا بواقع 50 سنتا لتصل إلى 71.96 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف بواقع 55 سنتا إلى 66.49 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، إلى 410.8 مليون برميل.

ويساور المستثمرين قلق بشأن متانة الاقتصاد العالمي، في وقت يشهد فيه العالم تصاعدا في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين.

كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية على طهران، التي يقول محللون إنها قد تؤدي لإخراج ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيراني من الأسواق بحلول العام المقبل.

المصدر: "رويترز"

 

 

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