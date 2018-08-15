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حرب الرسوم بين أنقرة وواشنطن تشتعل.. ما هي المنتجات الأمريكية التي استهدفتها تركيا؟

مال وأعمال

حرب الرسوم بين أنقرة وواشنطن تشتعل.. ما هي المنتجات الأمريكية التي استهدفتها تركيا؟
Reuters
أرشيف - الرئيسان التركي والأمريكي
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أعلنت أنقرة، اليوم الأربعاء، زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن ضد صادرات الصلب والألومنيوم من تركيا.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارا رئاسيا ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية، على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، منها مستحضرات التجميل وسيارات نقل الركاب.

وجاء قرار أنقرة، بعد أيام من فرض واشنطن رسوما إضافية على صادرات تركية إلى الولايات المتحدة بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، تضمنت الصلب والألومنيوم.

بدورها استهدفت أنقرة منتجات أمريكية بنفس القيمة تقريبا، وذلك استنادا لبيانات التجارة بين البلدين لعام 2017، والتي نشرها موقع "ITC Trade".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 21 مليار دولار، منها 12 مليار دولار هي صادرات الولايات المتحدة إلى تركيا، مقابل واردات بقيمة 9 مليارات دولار، أي أن الميزان التجاري يصب في مصلحة واشنطن بحوالي ملياري دولار.

وفيما يلي لائحة بالمنتجات الأمريكية التي استهدفتها أنقرة.

RT Data: ITC

المصدر: RT

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