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المركزي التركي يتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها

مال وأعمال

المركزي التركي يتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملهاالمركزي التركي
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أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها.

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ورقة نقدية من فئة 100 دولار على خلفية اللير التركية انهيار الليرة التركية لمستوى قياسي جديد وأنقرة تعد بإجراءات تريح الأسواق المالية صباح الاثنين

وتعهد المركزي التركي للبنوك العاملة في البلاد بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة، وسط انهيار الليرة التركية، واستمرار التوتر الحاد بين أنقرة وواشنطن.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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