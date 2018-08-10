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أغنى رجل أعمال بريطاني يغادر المملكة بسبب الضرائب

مال وأعمال

أغنى رجل أعمال بريطاني يغادر المملكة بسبب الضرائب
Reuters
سير جيم راتكليف
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قرر أغنى شخص في بريطانيا، السير جيم راتكليف، مغادرة المملكة حاملا معه ثروة تقدر بنحو 21 مليار جنيه إسترليني ليقيم في إمارة موناكو، التي تعد أحد الملاذات الضريبية في العالم.

وجاء قرار المغادة بعد شهرين فقط من حصوله على لقب "فارس" من قبل الملكة إليزابيث الثانية، وذلك لقاء "خدمات رجال الأعمال للبلاد واستثماراته".

وذكرت صحيفة "ذا غارديان"، أمس الخميس، أن راتكليف، الذي هو مؤسس شركتي "إنيوس" للبتروكيمياويات و"بريكستر"، شكا مرارا من بيئة العمل التجاري والضرائب في بريطانيا، لذلك قرر الانتقال إلى موناكو لحماية ثروته من الضرائب الباهضة.

ولم يرد راتكليف على طلبات التعليق، كما رفضت المتحدثة باسم شركة "إنيوس" التعليق على قرار راتكليف، الذي وصفته "ذا غارديان" بأنه "مسألة شخصية". وأكدت "إنيوس" أنها ستواصل أنشطتها التجارية في المملكة المتحدة، وتعتزم الاحتفاظ بمقرها في لندن في المستقبل المنظور.

ويملك راتكليف، البالغ من العمر 65 عاما، يختين فاخرين، يضم أحدهما ملعبا لكرة القدم، وآخر لكرة المضرب، ومهبطا لمروحية.

المصدر: وكالات

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