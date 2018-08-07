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السعودية تشتري حصة في شركة "تيسلا"

مال وأعمال

السعودية تشتري حصة في شركة
Reuters Jason Lee
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى حصة صغيرة في شركة "تيسلا" الأمريكية للتكنولوجيات.

وحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الحصة التي اشتراها الصندوق السعودي في الشركة بلغت 5 بالمئة. وعزا طلبه عدم الكشف عن هويته إلى أن الصفقة سرية.

ولم يعلق صندوق الاستثمارات العامة على هذه المعلومات، كما رفضت شركة "تيسلا" التعليق أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، ويعتبر التكنولوجيا من أهم مجالات الاستثمار.

المصدر: رويترز

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