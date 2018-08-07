النفط يصعد مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، أحد كبار مصدري الخام، مما يقلص المعروض في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينيتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج "برنت" 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.4% عن الإغلاق السابق، فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 69.21 دولار للبرميل.

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران، التي صدرت في يوليو نحو 3 ملايين برميل يوميا، حيز التطبيق رسميا في الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش اليوم الثلاثاء.

وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بجانب الصين والهند، العقوبات لكن الحكومة الأمريكية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.

وقال بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي إن هناك معروضا كافيا في أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".

وأضاف أن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تذكر لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.

المصدر: "رويترز"