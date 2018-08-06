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ملاذ الإيرانيين الآمن للهروب من العقوبات الأمريكية!

مال وأعمال

ملاذ الإيرانيين الآمن للهروب من العقوبات الأمريكية!ملاذ الإيرانيين الآمن للهروب من العقوبات الأمريكية!
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تسجل أسعار الذهب في إيران مستويات تصاعد قياسية بشكل يومي، مع إقبال الإيرانيين على شراء المعدن النفيس لحماية مدخراتهم من الضياع بعد هبوط الريال بسبب العقوبات الأمريكية.

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وزادات العقوبات الأمريكية الطلب السنوي على المعدن النفيس بنحو 3 أضعاف، ليصل إلى 15 طنا، وفقا لأحدث تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي.

وتقول تقارير إن البنك المركزي الإيراني اضطر إلى طرح أكثر من 16 طنا من الذهب في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد.

وبلغ سعر قطعة النقد الذهبية من وزن 8.13 غرام، أمس الأحد في السوق الإيرانية، نحو 36 مليون ريال إيراني (حوالي 820 دولارا)، وهو ضعفا سعرها في يناير الماضي.

كما سجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بلغ 45 مليون ريال (نحو 1025 دولارا) لكل قطعة نقدية من المعدن النفيس.

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وتزامن ارتفاع المعدن الأصفر مع انهيار العملة الإيرانية من 37 ألف ريال لكل دولار إلى 96 ألف ريال لكل دولار، وسط توقعات بتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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