انخفاض الدولار الكندي في الأسواق العالمية!

انخفض سعر صرف الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وترافق ذلك مع تجميد السعودية لعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع كندا.

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وارتفع سعر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 12:54 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.28% إلى 1.3028 دولار كندي، وفقا لما أظهرته بيانات وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الانخفاض جاء بعدما أعلنت الرياض تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا، إلا أن موقع "Nasdaq" عزا التراجع لعوامل اقتصادية.

وقال الموقع الاقتصادي إن عوامل اقتصادية، في مقدمتها معدل التضخم، طغت على الخطوة التي اتخذتها المملكة ضد كندا، بعدما طلبت السفارة الكندية من السعودية الإفراج عن نشطاء حقوقين.

وأعربت السفارة الكندية في الرياض عن "قلق بالغ" إزاء ما أسمته بـ "الاعتقالات الإضافية" لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في المملكة، وهو ما اعتبرته المملكة تدخلا في شؤونها الداخلية.

المصدر: وكالات