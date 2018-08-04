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موجة الحر تعلق عمل 4 مفاعلات نووية في فرنسا

مال وأعمال

موجة الحر تعلق عمل 4 مفاعلات نووية في فرنسا
Reuters Robert Pratta
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أعلنت شركة المرافق الفرنسية (إي.دي.إف) اليوم السبت تعليق عمل 4 مفاعلات نووية في 3 محطات كهرباء، بسبب الموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا.

وقال متحدث باسم الشركة، إن ارتفاع درجة حرارة الماء في نهري الرون والراين، اللذين تضخ المحطات الثلاث المياه منهما للتبريد، أدى لإغلاق مؤقت للمفاعلات.

وتتوقع الأرصاد الجوية الفرنسية أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في وادي الرون ومناطق أخرى جنوبي البلاد، فيما سجلت درجات الحرارة ارتفاعات قياسية في إسبانيا والبرتغال يوم الجمعة وستظل أعلى من الأربعين مئوية حتى يوم الأحد على الأقل.

المصدر: "رويترز"  

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