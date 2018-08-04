الهند ترفع التعريفات الجمركية على الجوز واللوز الأمريكيين

أعلنت الهند عن عزمها البدء بتطبيق رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة في 18 أغسطس الجاري، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق.

وعبرت نيودلهي عن استيائها من رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة، وقررت في يونيو الماضي، زيادة ضريبة الاستيراد ابتداء من الرابع من شهر أغسطس، على بعض المنتجات الأمريكية، ومن بينها اللوز والجوز والتفاح، ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون هنود وأمريكيون من بينهم وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سلسلة من الاجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وزادت حدة الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في 2016، ولكن إدارة البيت الأبيض الحالية تريد تقليص عجزها مع الهند، والذي يبلغ 31 مليار دولار، عن طريق حث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.

وقررت الهند، أكبر مستوردي اللوز الأمريكي في العالم، زيادة رسوم الواردات على هذه السلعة بنسبة 20 في المئة منضمة بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والصين في الرد على الزيادات التي قررها ترامب في التعريفات على الصلب والألمنيوم المستورد.

وتعتزم الهند أيضا فرض رسوم بنسبة 120 في المئة على واردات الجوز، في أقوى خطوة حتى الآن ضد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز