الإمارات تستحوذ على شركة فرنسية رائدة في صناعة الذخيرة

أقرت الغرفة التجارية في محكمة فرنسية أمس الأربعاء، استحواذ المجموعة الدفاعية الإماراتية "شركة الإمارات للصناعات العسكرية" على الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر "مانوران".

وقالت الغرفة التجارية في محكمة مولوز شرقي فرنسا، إنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة إلى شركة "إديك" الإماراتية مع بدء التنفيذ الأربعاء".

و"مانوران" تأسست عام 1919 واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة، لكنها تخلت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة لصنع الذخائر.

وتضمن عرض شراء الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية، الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا في الشركة.

وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء "مانوان"، هي البلجيكية "نيو لاشوسيه" لصناعة الأسلحة، والفرنسية "أوديسي تكنولوجي"، والسلوفاكية "دلتا ديفنس"، فيما سحبت شركتان أخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.

وقال إنريمي تانبيرجيه رئيس مجلس إدارة "مانوران": "إديك" استحوذت على كل دفتر الطلبيات والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصا نقلها إلى جديد من العاملين الواعدين".

ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ منتصف يونيو، بعدما خضعت طيلة عام كامل لإجراءات إنقاذية.

المصدر: "أ ف ب"