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شركة روسية تسعى للفوز بمشاريع إسكان في ريف دمشق

مال وأعمال

شركة روسية تسعى للفوز بمشاريع إسكان في ريف دمشق
Globallookpress
دمشق
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تقدمت شركة "ستروي إكسبورت ميدل إيست" الروسية، التي تنشط في مجال البناء، بعدة طروحات لتنفيذ مشاريع بناء مشتركة مع مؤسسة حكومية سورية في ضواحي العاصمة دمشق.

وكشف مدير المؤسسة العامة للإسكان، سهيل عبد اللطيف، لصحيفة "الوطن"، عن مباحثات تجريها المؤسسة مع شركة "ستروي إكسبورت ميدل إيست" الروسية بشأن إمكانية القيام باستثمارات مشتركة في المناطق، التي تقع ضمن ملكية المؤسسة، والقيام بمشروعات سكنية عبر مبدأ التنفيذ السريع للأبنية.

وخلال اجتماع المؤسسة بوفد من الشركة، أمس الأحد، تم بحث الرؤية الفنية المقدمة من الشركة الروسية لتنفيذ مشروع سكني لمصلحة المؤسسة في ضاحية قدسيا، وفي ضاحية الديماس في محافظة ريف دمشق.

ووفقا لصحيفة "الوطن" فإن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة العروض التي قدمتها الشركة الروسية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن مثل هذه المشاريع، والتي يتم التباحث حولها مع وفود الشركات الأجنبية تقوم على قاعدة تنفيذ هذه الأبنية والمساكن ضمن كلفة التنفيذ الحالية، التي تعتمدها المؤسسة.

المصدر: "الوطن"

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