انخفاض بيع معادن مصر الثمينة

كشفت شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية بمصر، أن الصادرات من الحلي والأحجار الكريمة انخفضت بشكل ملحوظ.

وسجلت الصادرات وفقا لبيان شعبة المعادن 1.127 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018، بانخفاض بلغت نسبته 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت الشعبة، تراجع مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنسبة 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار للأعيرة المختلفة في السوق المحلية.

يشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل أهمها سعر أوقية الذهب عالميا، وكذلك عامل العرض والطلب وكذلك الشراء والبيع بكميات كبيرة، إضافة إلى سعر الدولار في البنوك والمصارف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية