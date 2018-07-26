شركة فيسبوك تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها

أفادت وكالة بلومبرغ بأن نشر التقرير الفصلي بالتنبؤات السلبية أدى إلى انخفاض سعر أسهم شركة فيسبوك لتبلغ خسارتها نحو 130 مليار دولار وخسارة مؤسسها مارك زوكربيرغ 17 مليار دولار.

وتدل معلومات الوكالة على أن هذه هي أكبر خسارة في تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وقد تؤدي إلى فقدان مؤسسها، مارك زوكربيرغ، للمرتبة الثالثة في قائمة أغنى الأثرياء في العالم.

وجاء في التقرير الفصلي للشركة أن دخولها في الفصل الأخير بلغت نحو 13 مليار دولار، أي أقل من المؤشرات المخططة، في حين ازداد عدد المستهلكين الذين يدخلون فيسبوك كل يوم، إلى 1,47 مليار شخص، فيما كانت الشركة تتوقع أن يرتفع هذا المؤشر إلى 1,49 مليار. وإجماليا أدت المؤشرات السلبية لوتائر نمو فيسبوك إلى انخفاض سعر أسهمها بمقدار 24%.

المصدر: Lenta.ru