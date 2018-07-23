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اتفاق بين روسيا والسودان على التنقيب عن النفط والغاز

مال وأعمال

اتفاق بين روسيا والسودان على التنقيب عن النفط والغاز
rosgeo.com
الرئيس السوداني عمر البشير مع رئيس إدارة مؤسسة "روس جيولوجيا" الروسية سيرغي بانوف
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وقعت مؤسسة "روس جيولوجيا" الحكومية الروسية مع وزارة النفط والغاز السودانية اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز ولاستثمار في "مربع 15" على الجرف القاري في البحر الأحمر.

وتم التوقيع على الاتفاقية في إطار لقاء عمل بين وزير البيئة الروسي دميتري كوبيلكين والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، اليوم الاثنين، والذي حضره رئيس إدارة "روس جيولوجيا" سيرغي بانوف.

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وجاء في بيان لـ "روس جيولوجيا" أنه تم خلال اللقاء بحث نتائج عمل المؤسسة في إطار العقد الحكومي مع الجانب السوداني بشأن رسم خارطة مكامن المواد الطبيعية في السودان والتنقيب عن النفط والغاز في "مربع 15" واستثماره.

وأكدت المؤسسة الروسية في بيانها توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع وزير النفط والغاز السوداني".

وأوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى من الأعمال المتفق عليها تتضمن تنفيذ الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر بؤر استكشافية، وتنظيم الإنتاج في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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