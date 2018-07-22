العبادي يوجه بتعزيز صندوق الإسكان بـ 800 مليار دينار

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 800 مليار دينار (675 مليون دولار)، وسط احتجاجات تجتاح محافظات وسط وجنوب البلاد بسبب تردي الخدمات وتفشي البطالة.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أن توجيه العبادي جاء "حرصا على توفير قروض السكن للمواطنين والتي تقدر بـ 25 ألف قرض جديد لأغراض السكن، والتي بدورها ستوفر فرص عمل للمواطنين وتلبي حاجاتهم الأساسية".

وأعلن العبادي، عن حزمة من القرارات لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وتوفير فرص العمل، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الدولة وأبناء الشعب لتحقيق الفائدة المرجوة.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد تخللتها أعمال عنف وحرق مقار الأحزاب السياسية.

المصدر: وكالات