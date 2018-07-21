 
مباشر

الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية

مال وأعمال

الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية
Reuters Stephanie McGehee
العاصمة الكويتية - الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjqp

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن إدارة المؤسسة قولها في بيان إن حركة الموانئ توقفت في الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)  بناء على إفادات ميدانية من مدراء العمليات البحرية.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد في وقت سابق من اليوم أن الكويت تتأثر بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق، إذ تصل الرؤيا إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع هبوب الرياح الشمالية الغربية بسرعة تزيد عن 70 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من سبع أقدام.

المصدر: كونا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا