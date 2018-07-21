أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن إدارة المؤسسة قولها في بيان إن حركة الموانئ توقفت في الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي) بناء على إفادات ميدانية من مدراء العمليات البحرية.

(الموانئ) الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد لسوء الاحوال الجوية https://t.co/5KOrj4lhKH — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 21 июля 2018 г.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد في وقت سابق من اليوم أن الكويت تتأثر بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق، إذ تصل الرؤيا إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع هبوب الرياح الشمالية الغربية بسرعة تزيد عن 70 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من سبع أقدام.

المصدر: كونا