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مصر تكشف حجم إنتاجها من الغاز للعام المقبل

مال وأعمال

مصر تكشف حجم إنتاجها من الغاز للعام المقبل
Reuters Wojciech Kardas/Agencja Gazeta
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كشفت وزارة البترول المصرية عن حجم الإنتاج المتوقع من الغاز خلال العام المقبل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول في الوزارة لم تسمه تأكيده بأن حجم الإنتاج المتوقع للغاز خلال العام المقبل سيصل إلى 7 مليارات و660 مليون قدم مكعب يوميا، عقب إضافة نحو مليار و200 مليون قدم من حقل ظهر وحقول أخرى.

وأوضح المصدر، أنه بنهاية العام الحالي سيصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى6 مليارات و660 مليون قدم مكعب، موضحا أن هناك التزاما في تعاقدات استيراد الغاز التي تمت مع التجار والموردين بالخارج في العامين الماضيين.

وأشار المصدر إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم التوقف نهائيا عن استيراد الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويؤكد تقرير رسمي صادر عن الوزارة، حدوث زيادة في الإنتاج اليومي للغاز وصلت نسبتها إلى 40% منذ 2014 وذلك بفضل الاكتشافات البترولية الجديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن الغاز.

وتخطط وزارة البترول لتصدير الطاقة الفائضة من الإنتاج اليومي للغاز إلى دول أوروبا.

المصدر: فيتو

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