لبنان يسعى للوصول إلى أسواق المنطقة عبر البوابة السورية

اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أن على الحكومة اللبنانية السعي لإبرام اتفاق مع سوريا يمكن صادرات بلاده من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط من خلال معبر نصيب مع الأردن.

وقال خوري: "من المهم أن يكون بمقدور المصدرين اللبنانيين إرسال منتجاتهم مجددا برا عبر سوريا إلى معبر نصيب مع الأردن ومنه إلى المنطقة الأوسع"، واصفا المعبر الذي كان مغلقا بسبب الحرب "بالشريان الحيوي" للاقتصاد اللبناني.

وأضاف الوزير اللبناني في مقابلة مع "رويترز": "بالمفاوضات التي ستجرى بين الأطراف اللبنانية والسورية والأردن ستفتح هذا الطريق لأن صادراتنا انخفضت بحدود 35 % بعدما اندلعت الحرب في سوريا".

وفي بداية الشهر الجاري فرضت وحدات الجيش السوري سيطرتها الكاملة على معبر نصيب مع الأردن، عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في جنوب البلاد بضمانات سورية سلمت بموجبه الجماعات المسلحة أسلحتها الثقيلة في ريف درعا السورية.

المصدر: "رويترز"