سوريا على طريق الحرير

كشفت وزارة النقل السورية عن دراستها سبل ربط سوريا بطريق الحرير القديم الذي هو قيد إعادة الإنشاء، واستطلاعها المسارات الأقصر والأمثل لربط سوريا عبره بالدول الأوروبية.

وقال وزير النقل السوري علي حمود، إن الوزارة طرحت مشاريع تطوير الطرق الرئيسية في سوريا على الشركات التي ترغب بإعادة الإعمار، وسيجري تنفيذ هذه المشاريع بعدة خطط ووفق نظام البناء والتشغيل والإعدادية (B. O. T).

ومن أبرز المشاريع، الطريق السريع الأول (شمال- جنوب) الذي سيمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية، والطريق السريع الثاني (شرق - غرب) من طرطوس حتى الحدود العراقية.

إضافة لمشروع تحويلة دمشق الكبرى، وهي محلق دائري بأربع حارات وبطول 170 كم، وتعتبر التحويلة محورا رئيسيا مخدما للمناطق المحيطة بمدينة دمشق والتي تتزايد حولها الفعاليات الاقتصادية والسكنية والمشاريع الحيوية.

وأشار حمود إلى استمرار العمل على تأهيل وإنشاء طرق ذات نفع دولي واقتصادي وإقليمي من خلال ربط طريق ساحل الغاب بأوتسترا حماة حلب، وتنفيذ ثلاث عقد وستة جسور.

وتعمل الصين على إعادة إحياء طريق الحرير القديم في إطار "حزام واحد - طريق واحد" وهي استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

وتهدف الاستراتيجية لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية بين دول أوراسيا، لنقل البضائع من الشرق إلى الغرب بشروط ميسرة، ويتضمن المشروع محورين أساسيين هما الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري.

المصدر: "الوطن أون لاين"