تعرف على أغنى الأندية في العالم

كشفت مجلة "فوربس" في تقريرها السنوي عن قائمة أغنى الأندية الرياضية في العالم، والمفاجأة التي أحدثتها القائمة هي تصدر ناد أمريكي لكرة القدم الأمريكية هذا التصنيف.

وفيما يلي، قائمة بأغنى النوادي الرياضية في العالم:

1. دالاس كاوبويز: ناد لكرة القدم الأمريكية يقع في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

Reuters

2. مانشستر يونايتد الإنجليزي: تبلغ قيمته السوقية 4.123 مليار دولار.

AFP

3. ريال مدريد الإسباني: تقدر قيمته بنحو 4.09 مليار دولار.

Reuters

4. برشلونة الإسباني: تقدر قيمته بحوالي 4.064 مليار دولار.

Reuters

5. نيويورك يانكيز: نادي بيسبول أمريكي يقع بمدينة نيويورك، تبلغ قيمته السوقية 4 مليارات دولار.

Reuters

6. نيو انغلاند باتريوتس: ناد لكرة القدم الأمريكية، يقع مقره في مدينة بوسطن، تبلغ قيمته 3.7 مليار دولار.

Reuters

7. نيويورك نيكس: نادي كرة سلة في نيويورك، تقدر قيمته بـ 3.6 مليار دولار.

8. لوس أنجلوس ليكرز: نادي كرة سلة في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، تأسس عام 1946، وتقدر قيمته بنحو 3.3 مليار دولار.

Reuters

9. نادي نيويورك غيغانتيس: نادي كرة قدم أمريكية، تأسس عام 1925، تقدر قيمته بـ 3.3 مليار دولار.

Reuters

10. غولدن ستايت ووريورز: نادي كرة سلة في مدينة أوكلاند، الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تأسس عام 1946، وتبلغ قيمته 3.1 مليار دولار.

Reuters

المصدر: "فيستي"