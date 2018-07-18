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اليابان تسن قانونا لتنمية جزر الكوريل الروسية

مال وأعمال

اليابان تسن قانونا لتنمية جزر الكوريل الروسية
Reuters
جزر الكوريل الروسية
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أقرت اليابان قانونا لتحفيز تنمية المناطق المجاورة لجزر الكوريل الروسية، والذي سيسهم في تنمية الجزر الجنوبية من الكوريل.

ويهدف القانون بشكل رئيسي لدعم الشركات والبلديات في الجزء الشرقي من مقاطعة هوكايدو الشمالية، ما سيعزز تنمية الأعمال والمشاريع في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.

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وفي إطار القانون سيتم تقديم دعم مالي للشركات اليابانية، التي ترغب بتنفيذ مشاريع مشتركة مع روسيا في هذه الجزر، ويقترح القانون استخدام الموارد المالية في صندوق يدعى "صندوق الشمال"، والبالغة نحو 10 مليارات ين (نحو 91 مليون دولار).

وتدرس روسيا واليابان تنفيذ أنشطة اقتصادية مشتركة في الكوريل، مثل تربية الأحياء المائية، والسياحة، واستخدام الرياح كطاقة بديلة، ومعالجة النفايات، ويعتبر هذا التعاون خطوة نحو إبرام معاهدة سلام بين البلدين.

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وتفاوضت موسكو وطوكيو لعقود طويلة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتوقيع معاهدة سلام بينهما، إلا أن مشكلة جزر الكوريل الجنوبية شكلت العائق الأكبر أمام توقيع هذه المعاهدة.

وجزر كوريل، تمتد بين جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان وكامتشاتكا في روسيا. وتتولى روسيا إدارة الأرخبيل بأكمله.

المصدر: "تاس"

 

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