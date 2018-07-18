القمح الروسي مقابل الخضار والفواكه السورية

اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عبد الله الغربي، مؤخرا مع وفد روسي، حيث تم بحث سبل تنشيط عجلة الاقتصاد السوري، ومشاركة روسيا في عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي أبدى استعداده لإيجاد آفاق جيدة لتصدير القمح الروسي إلى سوريا، مقابل استيراد الخضر والفواكه منها، حيث أن السوق الروسية تعد واعدة للمنتجات الزراعية السورية.

وخلال الاجتماع أعرب رئيس الوفد الروسي، سيرغي ستوكبون، عن استعداد بلاده لتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المجمعات التنموية، التي يجري العمل علي إقامتها في سوريا، مشيرا إلى وجود رغبة حقيقية لدى قطاع الأعمال الروسي لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع سوريا.

بدوره أكد الغربي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الشركات الروسية المختصة بتصدير القمح وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وإيجاد السبل الكفيلة بتطوير هذه العلاقات، ولاسيما بما يتعلق باستيراد القمح من روسيا.

كذلك كشف الوزير عن وصول باخرة محملة بحوالي 25 ألف طن من القمح الروسي إلى سوريا، وهي جزء من عقد بحجم 200 ألف طن أبرم نهاية العام الماضي، بحيث يكون قد وصل أكثر من 100 ألف طن من كامل العقد.

المصدر: "الوطن"