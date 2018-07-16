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ثروة مؤسس "أمازون" تتجاوز 150 مليار دولار

مال وأعمال

ثروة مؤسس
Reuters / Toby Melville
أمازون
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تجاوزت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، سقف 150 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية، في تقرير لها أن ثروة بيزوس ارتفعت يوم الاثنين 1.2 مليار دولار عند الساعة 5 بتوقيت غرينتش، لتتجاوز 150 مليار دولار.

وبهذا الرقم الجديد يكون مؤسس شركة "أمازون" قد عزز موقعه في المرتبة الأولى لأثرى رجل في العالم ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه "بيل غيتس" مالك شركة "مايكروسوفت" الذي تبلغ ثروته 93.7 مليار دولار.

ومع ارتفاع ثروة بيزوس زادت قيمة أسهم "أمازون" في بورصة نيويورك، بنسبة 1 بالمئة، مسجلة 1.8831 دولارا، كما ارتفعت قيمة الشركة في البورصة إلى 888 مليار دولار، متصدرة المرتبة الثانية بقائمة الشركات الأكثر قيمة بالولايات المتحدة، بعد شركة "آبل" التي تبلغ قيمتها في البورصة 940 مليار دولار.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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