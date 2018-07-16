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بوتين: ترامب وأنا اتفقنا على إنشاء فريق مشترك لرؤساء قطاع الأعمال

مال وأعمال

بوتين: ترامب وأنا اتفقنا على إنشاء فريق مشترك لرؤساء قطاع الأعمال
Sputnik Sergei Guneev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يتصافحان في بدء قمتهما في هلسنكي
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتفق مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على إنشاء فريق رفيع المستوى يضم "رؤساء قطاع الأعمال" من كلا البلدين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، عقد في ختام محادثات القمة الروسية الأمريكية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، قال بوتين: "حرصا منا على تطوير التبادل التجاري والاستثمارات، اتفقت مع ترامب على إنشاء فريق رفيع المستوى يجمع بين رؤساء قطاع الأعمال الروس والأمريكيين، علما أن رجال الأعمال أدرى بكيفية بناء التعاون ذي المنفعة المتبادلة، وليفكروا فيما يمكن فعله ويقدموا مقترحاتهم".

وأكد بوتين أنه ونظيره الأمريكي أوليا اهتماما خاصا بالقضايا الاقتصادية أثناء محادثاتهما، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير بالتعاون بين البلدين لدى أوساط الأعمال الروسية والأمريكية.

وذكر الرئيس الروسي في هذا الصدد أن وفد الولايات المتحدة كان من أكبر الوفود المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في شهر مايو الماضي، وكان يضم أكثر من 500 رجل أعمال أمريكي.

المصدر: إنترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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