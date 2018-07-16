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بوتين: بإمكان موسكو وواشنطن التعاون في تنظيم أسواق الطاقة

مال وأعمال

بوتين: بإمكان موسكو وواشنطن التعاون في تنظيم أسواق الطاقة
Reuters Grigory Dukor
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مؤتمره الصحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بإمكان روسيا والولايات المتحدة أن تتعاونا بشكل بناء في تنظيم الأسواق العالمية لموارد الطاقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب محادثاتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الاثنين: قال الرئيس الروسي: "برأيي إن بلدينا كمنتجين رئيسين للنفط والغاز، والولايات المتحدة من هذه الدول المنتجة، يستطيعان التعاون بشكل بناء في تنظيم الأسواق العالمية (لموارد الطاقة)، لأن هبوط الأسعار إلى ما تحت الحد الأدنى ليس في مصلحتنا، علما أن منتجينا سيعانون منه، بما في ذلك في الولايات المتحدة، إذا تحدثنا عن النفط والغاز الصخريين".

وذكر بوتين في هذا السياق أن الأسعار المرتفعة جدا ليست هي الأخرى في مصلحة روسيا وواشنطن، مضيفا: "أنه موضوع جدير بالمناقشة، وهناك مجال للتعاون".

المصدر: تاس

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