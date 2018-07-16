 
مباشر

بروكسل تدعو لتجنب "الحرب التجارية"

مال وأعمال

بروكسل تدعو لتجنب
Reuters
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kisk

دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في بكين كلا من الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى "تجنب الفوضى"، التي ستنتج عن الحرب التجارية.

وقال توسك، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، اليوم الاثنين: "لم يفت الأوان لتجنب النزاع والفوضى"، داعيا إلى الشروع في إصلاح منظمة التجارة العالمية.

إقرأ المزيد
واشنطن تتجاهل مناشدات أوروبا.. وبروكسل تسن قانونا لتعطيل عقوباتها واشنطن تتجاهل مناشدات أوروبا.. وبروكسل تسن قانونا لتعطيل عقوباتها

وأضاف: "نعي جميعا أن العالم يتغير أمام أنظارنا"، مشددا على أن "العالم الذي بنيناه على مدى عقود (...) أتى بالسلام لأوروبا والنمو للصين وبنهاية الحرب الباردة".

وشدد السياسي الأوروبي على أن تحسين النظام العالمي هو واجب مشترك ليس فقط على أوروبا والصين، وإنما على الولايات المتحدة وروسيا، لافتا إلى أهمية تجنب الخوض في حروب تجارية، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى "نزاعات مفتوحة".

وجاء ذلك في وقت يعقد فيه الزعيمان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قمة تاريخية في عاصمة فنلندا، حيث سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية، وملفات دولية.

المصدر: "أ ف ب"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. استقبال تاريخي للمنتخب الكرواتي بعد إحرازه المركز الثاني في كأس العالم