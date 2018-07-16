بروكسل تدعو لتجنب "الحرب التجارية"

دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في بكين كلا من الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى "تجنب الفوضى"، التي ستنتج عن الحرب التجارية.

وقال توسك، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، اليوم الاثنين: "لم يفت الأوان لتجنب النزاع والفوضى"، داعيا إلى الشروع في إصلاح منظمة التجارة العالمية.

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وأضاف: "نعي جميعا أن العالم يتغير أمام أنظارنا"، مشددا على أن "العالم الذي بنيناه على مدى عقود (...) أتى بالسلام لأوروبا والنمو للصين وبنهاية الحرب الباردة".

وشدد السياسي الأوروبي على أن تحسين النظام العالمي هو واجب مشترك ليس فقط على أوروبا والصين، وإنما على الولايات المتحدة وروسيا، لافتا إلى أهمية تجنب الخوض في حروب تجارية، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى "نزاعات مفتوحة".

وجاء ذلك في وقت يعقد فيه الزعيمان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قمة تاريخية في عاصمة فنلندا، حيث سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية، وملفات دولية.

المصدر: "أ ف ب"