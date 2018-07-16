ماي تكشف تفاصيل حديث "سري" جرى مع ترامب

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نصحها بمقاضاة، الاتحاد الأوروبي، بدلا من التفاوض معه بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

وجاء إعلان رئيسة الوزراء البريطانية خلال مشاركتها في برنامج بث، أمس الأحد، على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت ماي، أن الرئيس الأمريكي قال أيضا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد، الجمعة الماضية "لا تبتعدي عن المفاوضات".

وكان ترامب، قد اقترح، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وسيلة لإنجاح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن ماي اعتبرت المقترح "قاسيا جدا"، مشيرة إلى أنها "قد تلجأ إلى هذا المقترح، في حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي"، دون أن تكشف أية تفاصيل.

المصدر: وكالات