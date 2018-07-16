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مصدر دبلوماسي: إغلاق الممثلية التجارية الفرنسية في موسكو

مال وأعمال

مصدر دبلوماسي: إغلاق الممثلية التجارية الفرنسية في موسكو
Reuters
السفارة الفرنسية في موسكو
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أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الروسية رفعت الصفة الدبلوماسية عن الممثلية التجارية بالسفارة الفرنسية في موسكو وأغلقتها".

ورجح المصدر، أن يكون سبب الإغلاق مرتبطا بنشاط الممثلية التجاري في روسيا، مشيرا إلى أن اليوم هو آخر يوم عمل للممثلية، واعتبارا من الغد ستغلق أبوابها.

ولم تؤكد السفارة الفرنسية في موسكو الخبر أو تنفيه، كذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الروسية بهذا الشأن.

ويتركز نشاط الممثلية، وهي منظمة حكومية، على دعم الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة في روسيا، فضلا عن العمل على زيادة الصادرات الفرنسية إلى روسيا.

المصدر: "إنترفاكس"

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