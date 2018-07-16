بكين وبروكسل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما   

وقعت الصين والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حزمة من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات عدة، خاصة في التجارة والاستثمارات والجمارك.

وجرت مراسم التوقيع خلال القمة الـ20 للصين والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بكين بمشاركة، رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وقال بيان صدر عن القمة إن "الصين والاتحاد الأوروبي، بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسيين في العالم، يتحملان مسؤولية مشتركة للحفاظ على النظام الدولي وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي".

وتعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين 198 مليار يورو العام الماضي، بينما استورد الاتحاد الأوروبي بضائع صينية بقيمة 374 مليار يورو خلال نفس العام.

المصدر: وكالات