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مصر.. زيادة في أسعار بعض السجائر

مال وأعمال

مصر.. زيادة في أسعار بعض السجائر
Reuters
مصر.. زيادة في أسعار بعض السجائر
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رفعت الشركة الشرقية للدخان، اليوم الخميس، أسعار ثلاثة أصناف من السجائر بنسب تتراوح ما بين 4.16% و17.6%.

وشملت الزيادة النوع الأول من السجائر "كوين" الورقية، وسترتفع 50 قرشا، من 12 جنيها إلى 12.5 جنيه، والنوع الثاني سجائر "كينغ سايز"، وسترتفع من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

على أن يرتفع سعر سجائر السوبر من 12.75 جنيه إلى 15 جنيها، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام" عن مصدر مسؤول في الشركة المصرية.   

وأشار المصدر إلى أن الشركة لا تخطط لرفع أسعار باقي الأصناف من السجائر في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد حدوث زيادة أخرى في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة المالية قد أخطرت الشركة، بأنها تستهدف الحصول على 52 مليار جنيه (نحو 2.9 مليار دولار) منها في الموازنة المالية 2017-2018، بهدف المساهمة في سدة فجوة العجز الناتج عن الزيادات الهائلة في النفقات.

وتصل نسبة الزيادة في المبالغ المستهدف توريدها من جانب الشرقية للدخان للخزانة العامة إلى 10%، حيث كانت المبالغ التي قامت بتوريدها الشرقية للدخان موازنة 2016-2017 قد بلغت 42 مليار جنيه.

(الدولار = 17.80 جنيه مصري)

المصدر: "بوابة الأهرام"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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