مؤشر قوي على نمو الاقتصاد.. روسيا تعزز صادراتها

قفزت صادرات روسيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى أسواقها الرئيسية، مسجلة مستويات قياسية، في مؤشر على أن الاقتصاد الروسي يقف على عتبة نمو جيد.

وأظهرت بيانات الجمارك الروسية أن صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبرز أسواق المنتجات الروسية، نمت في الفترة ما بين يناير ومايو بنسبة 24.5% على أساس سنوي إلى 83.427 مليار دولار.

وتدل البيانات على أن الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة صب لصالح روسيا في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي بـ47 مليار دولار، حيث أن واردات روسيا من الدول الأوروبية بلغت 36.344 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.9% على أساس سنوي.

ورغم تراجع حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي تجارة روسيا الخارجية، من 44.6% إلى 44.1%، إلا أن الاتحاد حافظ على موقعه كأبرز سوق للمنتجات الروسية.

كما أشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نما بنسبة 46.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 11.387 مليار دولار.

ويظهر من البيانات أن صادرات روسيا إلى تركيا قفزت بنسبة 44.6% إلى 9.731 مليار دولار، في حين أن واردات روسيا من هذا البلد بلغت 1.656 مليار دولار فقط.

وجاء ذلك في وقت نما فيه التبادل التجاري بين روسيا وجارتها أوكرانيا، رغم توتر العلاقات بين البلدين، وقالت بيانات الجمارك الروسية إن التجارة بين البلدين صعدت ما بين يناير ومايو الماضيين بنسبة 28.7% على أساس سنوي، إلى 5.838 مليار دولار.

وبلغت صادرات روسيا إلى أوكرانيا 3.629 مليار دولار، بزيادة نسبتها 30.3%، فيما وصلت واردات روسيا من هذا البلد 2.209 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"