"أوبك" تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019

توقعت منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، انخفاض الطلب العالمي على خامها في العام المقبل، مع تباطؤ نمو الاستهلاك، وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات.

وفي أول توقعاتها لعام 2019، قالت المنظمة، في تقريرها الشهري، إن العالم سيحتاج 32.18 مليون برميل يوميا من الخام من دولها الأعضاء العام القادم، والبالغ عددهم 15 عضوا، وهو أقل بـ 760 ألف برميل يوميا عن العام الحالي.

وذكرت "أوبك" أن إنتاجها النفطي، في يونيو الماضي، ارتفع إلى 32.33 مليون برميل يوميا، وهو مستوى إنتاج يفوق توقعات المنظمة للطلب.

وضخت السعودية المزيد من النفط، في ضوء مراعاتها لدعوات الولايات المتحدة وغيرها من المستهلكين إلى تعويض النقص في إمدادات بلدان أخرى، وتهدئة الأسعار الآخذة في الصعود.

المصدر: "رويترز"