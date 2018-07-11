سوريا.. تحول جذري في نظام الرسوم القنصلية  

تحدثت مصادر عن توجه الحكومة السورية إلى اعتماد الطابع الإلكتروني، الذي سيحل مكان الطوابع الورقية، لاستيفاء الرسوم القنصلية في السفارات السورية في الخارج.

وذكرت مواقع سورية أن اجتماعات الفرق الفنية في وزارة الخارجية والمغتربين والمالية، والتي عقدت أول أمس الاثنين، خلصت إلى الموافقة وبشكل نهائي على المشروع الخاص بالدمغة الإلكترونية.

ووفقا للمصادر فإن تطبيق النظام الجديد سيبدأ في السفارة السورية في لبنان، في خطوة أولى، والتي تسبق تعميم هذا المشروع في باقي السفارات السورية في الخارج، ومن ثم تطبيقه داخل سوريا.

وأفادت المصادر بأن جدوى هذا المشروع الاقتصادية ستظهر من خلال السرعة والتوفير في النفقات وتحصيل التكلفة الخاصة به، وذلك خلال عام من التطبيق والتحصيل العملي للمبالغ، مشيرة إلى أن التكلفة الأولية للمشروع تقارب الـ380 ألف دولار.

المصدر: وكالات