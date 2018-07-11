السودان يستعيض عن الذهب الأسود بالأصفر (صور)

أفادت وزارة المعادن السودانية أمس الثلاثاء، بأن إنتاج البلاد من الذهب خلال النصف الأول من العام بلغ 63.3 طن، محققة إيرادات بقيمة 84.6 مليون دولار.

وقال وزير المعادن محمد أحمد إنه تم تحديد حجم احتياطيات كافة المعادن ومواقعها في البلاد.

وأشار إلى أن إيرادات الذهب خلال النصف الأول من العام، تجاوزت المستهدف بنسبة 101%، مؤكدا أن قطاع التعدين لديه فرص مشرقة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ليصبح أحد أهم القاطرات التي تقود الاقتصاد السوداني، إذ ساهم هذا العام بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي.

وطالب الميرغني، وزارة المعادن والجهات ذات الصلة بالتنسيق للسيطرة على تهريب الذهب، كما حث بنك السودان على تقديم أسعار مغرية للمعدنين التقليديين لمنع التهريب.

ومنذ أن استأثرت دولة جنوب السودان عام 2011 بحوالي 75% من إنتاج النفط، بدأ السودان يركز على إنتاج الذهب لتعويض الخسائر الناجمة عن انحسار إيرادات النفط.

المصدر: وكالات