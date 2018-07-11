النفط ينخفض بعد تهديدات ترامب للصين

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين.

وأدى التهديد بفرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار إلى انخفاض أسعار السلع الأولية وأسواق الأسهم، مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجع سعر برميل "برنت" بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.8% إلى 78.21 دولار للبرميل، بعدما هبط في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 77.6 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 06% إلى 73.68 دولار للبرميل.

وزاد من المعنويات السلبية أنباء عن أن الولايات المتحدة ستدرس طلبات بالحصول على إعفاءات من العقوبات المقرر أن تعيد فرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات، التي ستطبقها في نوفمبر لمنع إيران من تصدير النفط.

وكانت واشنطن قد أبلغت دولا في وقت سابق، بضرورة وقف جميع واردات النفط الإيراني، اعتبارا من الـ4 من نوفمبر، وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية دون أي استثناءات.

المصدر: "رويترز"