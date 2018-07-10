"روس آتوم" الروسية تسعى لاستحواذ عقد نووي ضخم في السعودية

تأهلت شركة "روس آتوم" للطاقة النووية إلى مرحلة جديدة في المسابقة، التي طرحتها السعودية لبناء مفاعلات كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، ودخلت القائمة القصيرة للمشروع.

وتتنافس روسيا الآن مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين، للفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية في المملكة، التي تخطط لبناء 16 مفاعلا على مدى فترة تمتد ما بين 20 - 25 عاما.

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ويتضمن مقترح الشركة الروسية، الرائدة في مجال الطاقة النووية، بناء مفاعلاتمن الجيل الثالث من طراز VVER-1200، والتي تتطابق مع المواصفات الفنية التي وضعتها الرياض.

ولتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، وقعت موسكو والرياض منتصف شهر ديسمبر الماضي على خارطة طريق للتعاون في مجال "الطاقة النووية السلمية".

وترافق توقيع خارطة الطريق مع إعلان الرياض عن عزمها بناء الـ16 مفاعلا للطاقة الكهروذرية بتكلفة تزيد عن 80 مليار دولار، إضافة إلى مفاعلات أخرى صغيرة لتحلية المياه.

وسيزود هذا المشروع المملكة بـ17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040، يضاف لهذا الرقم أكثر من 40 غيغاواط من الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية.

المصدر: وكالات