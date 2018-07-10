طريقة مميزة للاحتجاج ابتدعتها الشرطة البولندية

بدأت شرطة المرور البولندية، اليوم الثلاثاء، عملية احتجاج غير اعتيادية، حيث سيكتفي عناصر الشرطة بالتحذير فقط، ولن يقوموا بإصدار مخالفة لمنتهكي قواعد السير.

ويطالب رجال الشرطة بتحسين ظروف معيشتهم ورفع أجورهم السنوية، كذلك يطالبون بزيادة عدد العاملين في الشرطة بهدف تخفيف ضغط العمل.

وقال رئيس المجلس المركزي لاتحاد الشرطة، رافال يانكوفسكي، إن هذا النوع من الاحتجاج، "سيضرب ميزانية البلاد، حيث أن معظم غرامات السير صدرت كمخالفات صغيرة".

ومع ذلك، قال رئيس اتحاد الشرطة، أنجي شاري، إن تقديم التحذيرات بدلا من فرض الغرامات لا يعني الإفلات التام للسائقين من العقاب. وسيتم فرض العقوبات في الحالات القصوى عندما يتعلق الأمر بانتهاك صارخ للقانون.

ويخطط القائمون على الاحتجاج إلى إطلاق المرحلة التالية من الاحتجاج في أغسطس، في حال لم يتوصلوا إلى تسوية مع وزارة الداخلية، والتي يُطلق عليها الإضراب الإيطالي، وخلاله سيقوم الموظفون بأداء واجباتهم بدقة متناهية، وفي حال لم ينجح ذلك، سيتم تنظيم مظاهرة في سبتمبر.

المصدر: "سبوتنيك"