توجهات الميزانية الروسية للسنوات الثلاث القادمة

تخطط روسيا لزيادة نفقاتها على الصحة والتعليم والسياسة الاجتماعية في السنوات المقبلة حيث تعتزم رفعها بما يزيد عن 500 مليار روبل ما يعادل 7.8 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وجاء ذلك بحسب مشروع خطة تتضمن توجهات الميزانية الروسية للفترة ما بين 2019 و2021، والذي يظهر أن الإنفاق على الرعاية الصحية سيصل في العام 2021 إلى مستوى 572.5 مليار روبل، مقابل 459.5 مليار روبل مخطط لها في الميزانية للعام الجاري.

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أما الإنفاق على التعليم فسيبلغ العام القادم 716.4 مليار روبل، وفي 2020 من المخطط تخصيص 707.9 مليار روبل، على أن يصل في 2021 إلى 726.6 مليار روبل.

وسيترافق ذلك مع نمو النفقات على السياسة الاجتماعية، حيث من المخطط إنفاق نحو 4.934 تريليون روبل في 2019، على أن يتم تخصيص 5.050 تريليون روبل في 2020، ونحو 4.997 تريليون روبل في 2021.

وتحسين معيشة المواطن الروسي هو جزء من برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاقتصادي الجديد، حيث يخطط لتخصيص عشرة تريليونات لإنفاقها في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لتعزيز عملية النمو الاقتصادي في روسيا.

وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن أهمية زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية لتأمين تنمية مستدامة في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب تخصيص موارد مالية إضافية في السنوات الست المقبلة.

(الدولار = 63.3 روبل بتاريخ 9 يوليو)

المصدر: "نوفوستي"