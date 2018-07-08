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"كريم" تنافس "أوبر" في خدمة توصيل الطعام في الإمارات

مال وأعمال

Reuters Mohamad Torokman
تكسي كريم
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أعلنت شركة "كريم" لتطبيقات طلب سيارات الأجرة، عن خطط لاستثمار 150 مليون دولار في خدمتها لتوصيل الطعام في الإمارات شهر سبتمبر المقبل.

وأجرت "كريم"، المنافس الرئيسي لشركة "أوبر" في منطقة الشرق الأوسط، تجارب على خدمات توصيل الطعام بعد أن أعلنت في فبراير الماضي، استحواذها على موقع "راوند منيو" لأدلة المطاعم.

وقال مصدر مطلع إن "الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها تجري محادثات مع مستثمرين لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار لتمويل إطلاق خدمة - كريم فود- في إطار جولة حالية لجمع تمويل"، في وقت أكد فيه مصدر ثان، أنه من المقرر إطلاق خدمة "كريم فود" في باكستان في سبتمبر المقبل، ومن ثم في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى ومصر.

وستدخل الشركة بهذه الخطوة في منافسة مع خدمات أوبر إيتس وديليفرو وزوماتو وطلبات، التي تعمل بالفعل في المنطقة.

وتعتبر شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر وديدي تشو شينغ الصينية لتطبيقات طلب التوصيل والمملكة القابضة التابعة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، من بين مساهمي خدمة "كريم".

المصدر: رويترز

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