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أغنى صندوق تقاعد في العالم يحقق أرباحا قياسية رغم خسارته 50 مليار دولار

مال وأعمال

أغنى صندوق تقاعد في العالم يحقق أرباحا قياسية رغم خسارته 50 مليار دولار
Reuters Yuya Shino
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حقق صندوق التقاعد الحكومي الياباني أرباحا قياسية خلال السنة المالية الماضية، على الرغم من خسارته 50 مليار دولار في الربع الأخير من السنة الماضية.

وبلغت أرباح الصندوق في السنة المالية التي انتهت 31 مارس الماضي 6.9 بالمئة أو91  مليار دولار (10.1 تريليون ين ياباني)، ليصل حجمه الإجمالي إلى 1.42 تريليون دولار (156.4 تريليون ين)، حسب بيان الصندوق الصادر اليوم الجمعة.

وحقق الصندوق أفضل نتائج له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الرغم من أنه خسر 49.7 مليار دولار (5.5 تريليون ين) في الربع الأخير من السنة المالية، أي في الفترة من يناير إلى مارس الماضي.

وكانت الاستثمارات في السوق المالية المحلية الأكثر ربحية بالنسبة للصندوق، حيث جلبت 50 مليار دولار (5.5 تريليون ين). أما الاستثمارات في الأسهم في الخارج، فبلغت 31.8 مليار دولار (3.5 تريليون ين).

وفي الربع الأخير من السنة المالية تراجعت أصول الصندوق في الخارج بنسبة 6.35 بالمئة، والأصول المحلية بنسبة 4.72 بالمئة.

المصدر: بلومبرغ، رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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